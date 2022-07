Stand: 17.07.2022 10:41 Uhr Auto gerät unter Sattelzug: Insasse lebensgefährlich verletzt

Im Landkreis Osnabrück sind bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der A33 drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen berichtete, hatte ein mit fünf Menschen besetztes Auto in der Nacht zum Sonntag auf dem Rastplatz eine Pause gemacht. Beim Anfahren sei der Wagen unter einen parkenden Sattelzug geraten. Die Ursache für den Unfall war zunächst ungeklärt. Ein Insasse auf der Rückbank des Wagens prallte laut Polizeiangaben so stark mit dem Kopf auf, dass er sich dabei lebensgefährlich verletzte. Zwei weitere Personen in dem Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alter und Geschlecht der Verletzten waren unbekannt.

