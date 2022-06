Stand: 08.06.2022 12:19 Uhr Ausgesetzte Meerschweinchen erwarten mehr als 100 Junge

Unbekannte haben im Landkreis Emsland mehr als 25 Meerschweinchen in einem Waldstück ausgesetzt. Die meisten der Meerschweinchen waren tragende Weibchen. Wie der Tierschutzbund mitteilte, fuhren zwei Mitarbeiter in das von der Polizei beschriebene Waldstück bei Heede (Samtgemeinde Dörpen). Dort, "auf allen Vieren kriechend", sammelten die Tierschützer 26 Meerschweinchen ein. Sie brachten die kleinen Tiere am vergangenen Donnerstag zunächst in einer Pferdebox unter.

Meerschweinchen erwarten zahlreichen Nachwuchs

Weiter hieß es: "Erschreckender Weise sind 25 weibliche Tiere hochtragend, so dass wir mit ungefähr 150 Meerschweinchen insgesamt rechnen müssen in den nächsten Tagen." Die ersten Jungen seien schon da. Das einzige männliche Meerschweinchen in der Gruppe, so schrieb der Verein, "hatte wohl viel zu tun gehabt".

