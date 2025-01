Stand: 27.01.2025 07:34 Uhr Ausgeraubt und mit dem Tod bedroht? Mann aus Meppen vor Gericht

Ein Mann aus Meppen (Landkreis Emsland) muss sich ab Montag wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Im August 2024 soll der 33-Jährige einen Fahrradfahrer auf dem Weg nach Haselünne (Landkreis Emsland) zu Fall gebracht und gezwungen haben, sich hinzuknien. Der Angeklagte habe seinem 61-jährigen Opfer eine Schreckschuss-Waffe an den Kopf gehalten, um Wertgegenstände zu erpressen, so die Anklage. Ihr zufolge erbeutete er lediglich einen Joint und einen Tabakbeutel. Schließlich soll der Angeklagte am Ohr des 61-Jährigen den Abzug gedrückt und gedroht haben, ihn umzubringen, falls er die Polizei alarmiere. Das Opfer erlitt ein Knalltrauma und eine Platzwunde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.01.2025 | 06:30 Uhr