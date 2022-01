Stand: 28.01.2022 08:59 Uhr Anrufer will Corona-Test und droht Maltesern mit Bombe

Beim Malteser Hilfsdienst hat ein Mann am Donnerstag mit einer Bombe gedroht. Der Anruf ging in der Zentrale in Wiesbaden ein. Der Mann verlangte einen sofortigen Termin für einen Corona-Test und drohte mit einer Bombe. Die Polizei verfolgte den Anruf zurück, der aus einer Wohnung in Lingen im Emsland gekommen war, und räumte das Gebäude der Malteser. Eine Bombe fand sie weder bei den Maltesern noch in der Wohnung. Der Anrufer müsse mit einer Geldstrafe oder sogar Gefängnis rechnen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.01.2022 | 09:30 Uhr