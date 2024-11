Stand: 04.11.2024 10:21 Uhr Anrufe und Mails: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim warnt vor betrügerischen Anrufen von vermeintlichen Bankmitarbeitern. In den vergangenen Wochen hätten Betrüger bereits mehrfach Bürgerinnen und Bürger kontaktiert. Demnach riefen sie ihre Opfer an oder nahmen per E-Mail Kontakt zu ihnen auf. Dabei sei es immer um das persönliche Konto der Betroffenen gegangen. Es folgte anschließend ein Anruf von weiteren vermeintlichen Bankmitarbeitern, die schnelle Hilfe gegen diese verdächtigen Aktivitäten anboten. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche, Betroffene sollten keine Informationen über ihr Konto per Telefon oder E-Mail weitergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.11.2024 | 06:30 Uhr