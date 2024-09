Stand: 05.09.2024 14:43 Uhr Angriff mit Glasflasche: Gruppe geht in Osnabrück auf Mann los

Bei einem Angriff mit einer Glasflasche ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Osnabrück ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff eine Gruppe von zehn Personen das 27-jährige Opfer in einem Lokal auf dem Heger Tor an. Sie gingen demnach mit einer Glasflasche sowie Faustschlägen und Tritten auf den Mann los. Als dieser aus dem Lokal in Richtung der Lagerhalle flüchtete, wurde er laut Polizei erneut angegriffen. Dabei habe er kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Vor der Lagerhalle sei der Mann dann wieder zu Boden gegangen. Er erlitt vor allem im Gesicht schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 03.20 Uhr. Die Gruppe der Angreifer bestand demnach aus drei Frauen und sieben Männern. Die Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Vier der mutmaßlichen Täter konnte das Opfer näher beschreiben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

