Anderes Auto übersehen: Mann stirbt bei Unfall in Lünne

Bei einem Unfall in Lünne (Landkreis Emsland) ist ein junger Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei wollte der 28-Jährige am Sonntagabend an einer Kreuzung nach links abbiegen und auf die B70 auffahren. Dabei habe er ein anderes Auto übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, so die Polizei. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb, so die Polizei. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden.

