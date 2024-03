Alfhausen: Brand auf Firmengelände verursacht Millionen-Schaden Stand: 11.03.2024 11:50 Uhr Auf dem Gelände einer Fernwärmefirma in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) hat am Sonntagabend eine Gewerbehalle gebrannt. Ein Mitarbeiter des Unternehmens hat das Feuer womöglich versehentlich verursacht.

Laut Polizei hatte der 43-Jährige gegen 17.50 Uhr Arbeiten an einem Boot vorgenommen, als dieses aus bisher unbekannten Gründen in Flammen aufging. Das Feuer habe dann auf die Firmenhalle, in der drei Blockheizelemente stehen, sowie einen benachbarten Rohbau übergegriffen, hieß es. Mehr als 100 Einsatzkräfte löschten bis in die Nacht zu Montag das Feuer. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Millionen Euro.

300 Haushalte betroffen - Notversorgung sichert Wärme

Durch die Blockheizkraftwerke der Firma werden 300 Haushalte, eine Grundschule und ein Altenheim mit Fernwärme versorgt. Allerdings konnte den Angaben zufolge eine Notversorgung durch den Betreiber sichergestellt werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt zur Brandursache.

