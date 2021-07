"Aktionstag Wolf": Hunderte demonstrieren auf Deichen Stand: 11.07.2021 13:17 Uhr Weidetierhalter, Landvolk und andere Organisationen halten an ihrer Forderung nach einer Wolfsobergrenze fest. Heute wollen sie mit einem landesweiten "Aktionstag Wolf" ihren Standpunkt verdeutlichen.

An vielen Orten im Land wollen Verbandsvertreter und betroffene Weidetierhalter über die aus ihrer Sicht zu große Wolfspopulation informieren und mit Besuchern ins Gespräch kommen, wie das Landvolk mitteilte. Auch Wolfsberater und Politiker seien zu Veranstaltungen und Diskussionsrunden eingeladen.

Menschenketten und Plakate

Am Vormittag und Mittag demonstrierten allein auf den Deichen in Tossens (Landkreis Wesermarsch) und Dangast (Landkreis Friesland) mehrere Hundert Menschen gegen die bisherige Wolfspolitik. Auch in Schillig und Dorum (Landkreis Cuxhaven) versammelten sich Teilnehmer. Plakate mit Botschaften wie "Stoppt den Wolf" oder "Wölfe wichtiger als alles andere?" wurden etwa bei der Aktion in Tossens hochgehalten. An dem Deich versammelten sich rund 200 Teilnehmer zu einer Corona-konformen Menschenkette, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Viele betonten gegenüber dem NDR in Niedersachsen, dass es ihnen nicht gegen das Tier an sich gehe, sondern dass es so wie bisher einfach nicht mehr weiter gehen könne.

Organisationen fordern "echtes Wolfsmanagement"

In einem Aufruf fordern sieben beteiligte Organisationen die "sofortige Einführung eines echten Wolfsmanagements, inklusive einer Bestandsregulierung in Niedersachsen und auf Bundesebene." Zudem fordern sie eine vollumfängliche Förderung" für Schutzmaßnahmen wie Zäune und Herdenschutzhunde sowie einen Rechtsanspruch auf Ausgleichszahlungen für alle Schäden, die nachweislich oder auch nur wahrscheinlich durch Wölfe verursacht wurden.

Lies für "neue Normalität" im Umgang mit Wölfen

Umweltminister Olaf Lies (SPD) äußerte Verständnis für die Verunsicherung unter den Menschen durch die Ausbreitung des Wolfs und forderte eine "neue Normalität" für den Umgang mit dem Tier. Trotz strengen Schutzes müsse es möglich sein, Tiere aus besonders auffälligen Rudeln zu schießen, wenn andere Mittel nicht wirkten, sagte Lies. Gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Siemtje Möller (SPD) war er auch in Dangast als Redner aufgetreten.

AUDIO: Weidehaltung und Wolfsmanagement - wie geht das zusammen? (4 Min) Weidehaltung und Wolfsmanagement - wie geht das zusammen? (4 Min)

Unterschriftenliste für Wolfsmanagement

Auch in Rodewald im Landkreis Nienburg sind Wölfe seit Jahren ein strittiges Thema. Dort wollen sich Pferdezüchter und Landvolk-Kreisverbände mit Vertretern der Politik treffen. Tierhalter und Anwohner fordern ebenfalls ein Wolfsmanagement, das den Abschuss problematischer Tiere vorsieht. Von den meisten der 350 Wölfe bekomme niemand etwas mit, so Jürgen Rump vom Pferdezuchtverein Aller-Leine. Einige "Problemwölfe", wie der inzwischen berüchtigte Rodewalder Wolf und sein Rudel im Landkreis Nienburg, verbreiteten durch Risse von Schafen, Ponys und Kälbern Angst und Schrecken. Pferdezüchter und Mitglieder des Landvolkes haben 3.000 Unterschriften auf einer Liste gesammelt. Damit soll Druck auf Abgeordnete der Region ausgeübt werden.

Schilderungen von Wolfsrissen, Abschluss mit Diskussion

In Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg soll ein Tierhalter von Wolfsrissen bei seinen Auerochsen berichten, während Wolfsberater über Herdenschutz informieren. Zum Abschluss der Aktionsreihe plant das Kreislandvolk Emsland/Grafschaft Bentheim mit Landjugend, Landfrauen und LsV am 19. Juli eine Podiumsdiskussion.

Landvolk-Vize: Wolf soll nicht ausgerottet werden

Es gehe nicht darum, den Wolf auszurotten, sagte Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers: "Wir fordern ein eindeutiges Wolfsmanagement mit einer Obergrenze, die bei Erreichen den offiziellen Abschuss erlaubt." Am Montag hatte Ehlers die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage an Umweltminister Lies übergeben. Das Ergebnis: Zwei Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger befürworten die Rückkehr des Wolfes. Drei Viertel sehen darin aber auch Probleme für Weidetierhalter.

NABU: Lösung sind Herdenschutzmaßnahmen

Der Naturschutzbund (NABU) Deutschland lehnt ein Wolfmanagement mit Obergrenze und Bestandsregulierung ab. Die einzige dauerhafte Lösung zum Schutz von Nutztieren und Wölfen könne nur in der Umsetzung konsequenter und fachgerechter Herdenschutzmaßnahmen bestehen.

