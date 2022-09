Stand: 09.09.2022 15:03 Uhr Ahlhorner Dreieck: Lkw fängt auf A1 Feuer und brennt aus

Auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Emstek hat in der Nacht zu Freitag ein Sattelschlepper gebrannt. Die Strecke Richtung Hamburg war wegen Lösch- und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll, bis zum Mittag noch teilweise gesperrt. Der Polizei zufolge war der 25-jährige Fahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont mit einer Ladung Dünger knapp hinter dem Ahlhorner Dreieck unterwegs, als sich am Anhänger ein Reifen gelöst hat. Der Mann habe den Sattelschlepper auf den Seitenstreifen gelenkt, wo er offenes Feuer an der betroffenen Achse festgestellt habe. Die Feuerwehr Emstek habe das Ausbrennen des Lkw nicht verhindern können. Der 25-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 100.000 Euro.

