Stand: 24.05.2021 14:58 Uhr 76-jährige Radfahrerin bei Unfall im Emsland schwer verletzt

In der Gemeinde Andervenne im Landkreis Emsland ist am Pfingstsonntag eine 76-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Seniorin mit dem Fahrrad unterwegs und hatte beim Abbiegen offenbar ein Auto übersehen. Die Radfahrerin prallte mit dem Wagen zusammen und stürzte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 73 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.05.2021 | 06:30 Uhr