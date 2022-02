Stand: 09.02.2022 10:31 Uhr 62-Jähriger bei Lkw-Unfall in Dissen schwer verletzt

In Dissen (Landkreis Osnabrück) ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall zweier Lastkraftwagen gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Zusammenstoß um 7.12 Uhr im Gewerbegebiet. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Lkw-Fahrer an einem am Seitenstreifen parkenden Sattelzug vorbeifahren. Dabei übersah der 62 Jahre alte Fahrer offenbar einen weiteren Lastkraftwagen und fuhr hinten auf. Dabei wurde der Mann aus Dissen in seinem Führerhaus eingeklemmt. Wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen bestätigte, sei der Mann jederzeit für die Rettungskräfte ansprechbar gewesen. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 62-Jährige kam schwer verletzt in eine Klinik. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.02.2022 | 13:30 Uhr