Stand: 21.09.2022 12:18 Uhr 52-Jähriger bei Unfall in Melle lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein 52-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Wagen des Mannes aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend von der Straße abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Der 52-Jährige wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und war nicht ansprechbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr trennten das Dach des Autos ab und befreiten ihn. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.09.2022 | 13:30 Uhr