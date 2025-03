Stand: 07.03.2025 08:25 Uhr 43-Jähriger bei Streit in Schrebergarten in Osnabrück schwer verletzt

In Osnabrück ist ein 43-Jähriger mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Mittwoch sagte, war der Verletzte bereits am vergangenen Freitagabend in einer Schrebergartensiedlung gefunden worden. Der Mann habe eine Stichverletzung, sei inzwischen aber außer Lebensgefahr, so der Sprecher. Der Tat sei ein Streit vorausgegangen. Der genaue Tatort sei nicht bekannt. Angaben zum mutmaßlichen Täter und dem Hintergrund des Streits machte der Sprecher nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

