Stand: 27.09.2022 09:50 Uhr 2,3 Kilo Kokain im Handschuhfach: Zoll fasst Autofahrer

Zollfahnder haben bei einem Autofahrer auf einem Parkplatz in Schüttorf (Grafschaft Bentheim) 2.280 Gramm Kokain im Wert von rund 158.000 Euro entdeckt. Die in Folienpakete eingewickelten Drogen fanden die Zöllner im Handschuhfach des 50-Jährigen. Eigenen Angaben zufolge war er auf dem Rückweg von den Niederlanden nach Lettland. Das Kokain wurde beschlagnahmt, der Mann vorläufig festgenommen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

