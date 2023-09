Stand: 14.09.2023 08:53 Uhr 18-jähriger Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bei einem schweren Unfall in Belm im Landkreis Osnabrück ist ein 18-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der junge Mann aus Ostercappeln am frühen Mittwochabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Transporter zusammenprallte. Der Fahrer des Transporters und seine beiden Mitfahrerinnen, darunter ein Kind, blieben unverletzt. Der Motorradfahrer wird im Krankenhaus behandelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.09.2023 | 08:30 Uhr