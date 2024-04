Stand: 16.04.2024 16:43 Uhr 18-Jährige bei Unfall in Bersenbrück schwer verletzt

Eine Fahranfängerin ist bei einem Unfall in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) am Dienstag schwer verletzt worden. Die 18-Jährige fuhr am Vormittag geradeaus über die B68 und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Transporters, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Die 18-Jährige aus Bersenbrück sei schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die beiden Insassen des Transporters blieben laut Polizei unverletzt. Während der Unfallaufnahme sei es zu lokalen Verkehrsbehinderungen gekommen.

