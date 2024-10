Stand: 09.10.2024 21:02 Uhr 14-jährige Beifahrerin stirbt bei Unfall im Landkreis Diepholz

Eine 14-Jährige ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Marl (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Die Jugendliche war laut Polizei die Beifahrerin in einem Leichtfahrzeug, dessen 16-Fahrerin schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Den Angaben zufolge war die 16-Jährige mit dem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der Lemförder Straße geraten und dort mit einem Auto kollidiert. Die Jugendlichen waren in dem Mopedauto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die 14-Jährige kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät - sie verstarb noch am Unfallort. Die 59-jährige Fahrerin des Autos im Gegenverkehr erlitt leichte Verletzungen. Die Lemförder Straße war für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

