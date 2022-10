Stand: 06.10.2022 10:58 Uhr 120 Millionen Euro Beute: Telefonbetrüger verurteilt

In der Türkei sind 67 Männer und Frauen wegen Telefonbetrugs verurteilt worden. Die Täterinnen und Täter agierten von einem dortigen Callcenter aus. Sie gaben sich als deutsche Polizisten aus und erbeuteten so 120 Millionen Euro. Ende September verurteilte das Landgericht Izmir die Männer und Frauen zu Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und - tatsächlich - 400 Jahren. Sie hatten sich vor allem im Sommer 2020 als Polizeibeamte ausgegeben. Betroffen waren nach Angaben der bayerischen Polizei Menschen in Süddeutschland, zu den Opfern zählten aber auch Personen aus Lohne, Haren, Meppen, Lingen und Herzlake. Die jeweiligen Geldabholer konnten inzwischen auch ermittelt werden. Sie wurden bereits verurteilt oder befinden sich noch in Untersuchungshaft.

