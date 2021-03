Stand: 10.03.2021 21:36 Uhr 10 Jahre danach: Lingen gedenkt Fukushima-Opfern

Zum zehnten Jahrestag des Reaktorunglücks im japanischen Fukushima am Donnerstag fordern die Grünen im Landtag das Ende der Produktion von nuklearen Brennstoffen in Lingen. Der Atomausstieg sei nicht beendet, wenn die Brennelementefabrik in Lingen unbegrenzt weiterlaufen könne, so Landtagsabgeordneter Volker Bajus. Um an Fukushima zu erinnern, treffen sich Atomkraftgegner am Abend auf dem Lingener Marktplatz zu einer Mahnwache.

