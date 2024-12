15-Jähriger verletzt 17 Jährigen mit Messer an Gymnasium

An einem Gymnasium in Bremen soll am Mittwochmorgen ein 15-jähriger Schüler einen 17-Jährigen Mitschüler mit einem Messer verletzt haben. Das berichtet die Polizei. Demnach sind die beiden Jugendlichen, die sich kannten, in der Toilette der Schule aufeinandergetroffen. Nach Polizeiangaben ist bislang allerdings nicht klar, warum ein Streit zwischen den beiden Jugendlichen eskalierte. Die Schnittverletzungen soll der 15-Jährige dem 17-Jährigen demnach mit einem Taschenmesser zugefügt haben. Der 17-Jährige kam in ein Krankenhaus, während der Angreifer geflüchtet sein soll. Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen.

