Stand: 05.03.2024 07:10 Uhr Zwölf Kilometer Speisefett: Laster verteilt glitschige Ladung

Ein Sattelzug hat am Montagabend in der Gemeinde Edewecht (Landkreis Ammerland) Speisefett auf einer Länge von zwölf Kilometern verloren. Nach Angaben der Polizei war ein Ventil an dem Laster nicht ganz geschlossen. Dem Fahrer sei das aber erst auf der B401 aufgefallen, nachdem er bereits mehrere Kreuzungen und Straßen in der Gemeinde verschmutzt hatte. Eine Spezialfirma arbeitete die Nacht durch, um das Fett zu entfernen. Auch die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz. Erst um 2.20 Uhr am Dienstagmorgen sei die Strecke wieder vollständig frei gewesen, so die Polizei. Sie ermittelt nun gegen den Fahrer des Sattelzugs. Ihn erwarte ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, weil er die Ladung mangelhaft gesichert haben soll.

