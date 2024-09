Zwei Messerangriffe in Wilhelmshaven - die Verdächtigen sind Brüder Stand: 03.09.2024 09:15 Uhr In Wilhelmshaven ist es binnen weniger Stunden zu zwei Messerangriffen gekommen. Ein 30-Jähriger wurde verletzt. Die beiden 24 und 26 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer sind Brüder - und laut Polizei Wiederholungstäter.

Beide aktuellen Angriffe ereigneten sich binnen weniger Stunden. Zunächst soll der jüngere der beiden Brüder am Freitagabend gegen 22.15 Uhr in einen Streit geraten sein und schließlich ein Messer gezogen haben. Mindestens einmal habe der 24-Jährige in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten gestochen, so die Polizei. Der 30-Jährige sei dabei leicht am Hinterkopf verletzt worden. Als das Opfer versuchte, den Angriff abzuwehren, verletzte ihn der Angreifer laut Polizei zudem durch Bisse.

Wilhelmshaven: Zweiter Angriff - Opfer kann ausweichen

Wenige Stunden später kam es dann zu einem weiteren Messerangriff - mehrere Straßenzüge weiter nördlich im Stadtgebiet von Wilhelmshaven. Als tatverdächtig gilt der ältere der beiden Brüder. Der 26-Jährige hat laut den Ermittlern gegen 3 Uhr mehrfach in die Richtung des Bauches eines 31-Jährigen gestochen. Dieser habe demnach ausweichen können und wurde nicht verletzt.

Polizei: Brüderpaar bereits für Messerangriffe bekannt

Die Polizei ermittelt gegen beide Brüder nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Beide seien bereits zuvor durch Körperverletzungen und Messerangriffe aufgefallen, sagte die Polizei dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Die jüngsten Vorfälle seien aber unabhängig voneinander geschehen, die Brüder getrennt unterwegs gewesen.

