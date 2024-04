Stand: 21.04.2024 15:59 Uhr Zwei Kinder bei Unfall auf B214 schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag sind zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte auf der B214 in Maasen (Landkreis Diepholz) ein 37-Jähriger mit seinem Auto kurz vor einer Kreuzung zwei vor ihm fahrende Pkw überholen. Zeitgleich wollte ein vorausfahrender 31-jähriger Autofahrer an eben dieser Kreuzung nach links abbiegen. In dem Auto des 31-Jährigen saßen seine 30-jährige Freundin sowie zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. An der Kreuzung prallten die beiden Fahrzeuge aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen mit den vier Insassen nach links in einen tiefen Straßengraben geschleudert und blieb hier auf der Seite liegen. Das überholende Auto kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Kinder wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Alle Erwachsenen erlitten leichte Verletzungen, der 30-Jährige und die 31-Jährige wurden ebenfalls in Kliniken gebracht. Die B214 war vorübergehend voll gesperrt.

