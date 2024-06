Stand: 19.06.2024 18:10 Uhr Zu viele Ratten: Oldenburg bekämpft Nager ab Juli mit Gift

In der Stadt Oldenburg gibt es eine erhöhte Rattenpopulation. Das hatte eine Untersuchung Ende vergangenen Jahres ergeben. Vor allem die Stadtteile Dobbenwiesen, der Schlossgarten und das Naherholungsgebiet Eversten Holz betroffen. Damit die Nagetiere sich nicht noch weiter ausbreiten, soll nach Angaben der Stadt eine Fachfirma ab Mitte Juli die Wanderratte bekämpfen. Dafür sollen Giftköder in Boxen sowohl oberirdisch als auch unterirdisch in der Kanalisation aufgestellt werden, hieß es von der Stadt. Außerdem sollen Abfallbehälter öfter entleert, Fallobst entsorgt und illegale Müllkippen beseitigt werden. Ziel sei es, das Problem innerhalb weniger Wochen in den Griff zu bekommen, sagte eine Stadtsprecherin dem NDR Niedersachsen am Mittwoch. Die Giftköderboxen sollen mit Warnhinweisen für Menschen und der Telefonnummer der Giftnotrufzentrale in Göttingen versehen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.06.2024 | 15:00 Uhr