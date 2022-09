Stand: 02.09.2022 07:57 Uhr Zahl der Schweine in Niedersachsen auf Jahrestief gesunken

Die Zahl der Schweine in Niedersachsen ist auf ein Jahrestief gesunken. Das teilt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit Sitz in Oldenburg mit. Innerhalb eines Jahres ging die Zahl der Schweine demnach um zehn Prozent auf 7,38 Millionen zurück (Stichtag: 3. Mai 2022). Damit gebe es so wenig Schweine wie seit 25 Jahren nicht mehr, hieß es. Vor allem nahm die Zahl der Ferkel und Jungschweine überproportional ab. Die angespannte Marktlage lasse die Zahl der schweinehaltenden Betriebe schrumpfen.

