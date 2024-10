Stand: 08.10.2024 15:31 Uhr Wohnhaus und Werkstatt in Blender in Brand geraten

In Blender im Landkreis Verden haben am Montagabend ein Wohnhaus und eine angrenzende Werkstatt gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Abend im Bereich des Schornsteins ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet. Die Bewohner blieben unverletzt, das Haus ist laut Polizei unbewohnbar. Rund 130 Einsatzkräfte waren vor Ort, konnten das Gebäude aber nicht mehr retten. Sie konnten aber verhindern, dass sich das Feuer auf einen Öltank und ein Auto ausbreitete. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise war der Schornstein verstopft, so die Feuerwehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.10.2024 | 08:30 Uhr