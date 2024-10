Stand: 29.10.2024 13:59 Uhr Wirtschaftsminister Lies in Aufsichtsrat der Meyer Werft entsendet

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) wird in den Aufsichtsrat der Papenburger Meyer Werft entsendet. Wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilt, hat das die Landesregierung in der Sitzung am Dienstag beschlossen. Lies sagte, die Meyer Werft habe die besten Chancen, aus dem Prozess gestärkt hervor zu gehen. Es müssten nur die richtigen Weichen gestellt werden. Dafür übernehme das Land die Verantwortung. Der zukünftige Aufsichtsrat der Meyer Werft wird aus zwölf Personen bestehen. Neben Lies wurde die Juristin Anne Deter (CDU) aus dem Finanzministerium in den Aufsichtsrat berufen.

Weitere Informationen Meyer Werft gerettet: Bund und Land sind jetzt Mit-Eigentümer Das sei ein guter Tag für die Papenburger Werft, sagte Wirtschaftsminister Lies. Auf der Betriebsversammlung gab es Applaus. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Schiffbau