Stand: 12.12.2024 17:30 Uhr Wilhelmshaven: Wichtel bevölkern Hafen von Rüstersiel

Ein Ehepaar aus Wilhelmshaven hat zum Advent einen Wichtelpfad im Hafen von Rüstersiel angelegt. Die kleinen Figuren klettern, schweben und schaukeln in den Bäumen, an Stangen und an Seilen, und sie sind auch mit einem kleinen Floß schwimmend im Hafen unterwegs. Wolfram Eichhorn und seine Frau Cornelia hatten sich bei einem Urlaub in Dänemark mit ihren Enkelkindern einen Wichtelpfad im Wald angeschaut. "Das fanden die Enkel total toll, jeden Tag wurde dieser Wald begangen, um neue Wichtel zu entdecken", erinnert sich Cornelia Eichhorn. So entstand bei ihr und ihrem Mann die Idee, zu Hause in Rüstersiel, einem Stadtteil von Wilhelmshaven, auch einen solchen Pfad anzulegen. Nun tummeln sich am Rüstersieler Hafen, auf dem Gelände des Fördervereins Gemeinschaftsplatz, wo es einen Spielplatz und eine Obstwiese gibt, die Wichtel bereits zum dritten Mal im Advent. Erst Anfang Januar werden die kleinen Figuren wieder eingesammelt. Wolfram Eichhorn überlegt aber schon jetzt, wo er im kommenden Jahr noch was Neues für den Wichtelpfad anlegen kann.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min