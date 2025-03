Stand: 06.03.2025 13:30 Uhr Wilhelmshaven: Mobile Sternwarte steht am Banter See bereit

Interessierte können in Wilhelmshaven ab Samstag den Sternenhimmel und die Planeten durch professionelle Teleskope beobachten. Das "Tiny Observatorium" steht dafür bereits zum zweiten Mal am Ufer des Banter Sees bereit. Gastgeber ist der Astronomische Verein Wilhelmshaven-Friesland e. V.. Seine Mitglieder zeigen und erklären Gästen in dem mobilen Observatorium kostenlos und ohne vorherige Anmeldung den Sternenhimmel. Außerdem gibt es im benachbarten JadeInnovationsZentrum am Banter See Vorträge zu Raumfahrt und Astronomie. Die begehbare Sternwarte ist bis zum 29. März für Besucher geöffnet. In den kommenden Tagen und Nächten können hier unter anderem eine Mondfinsternis und eine partielle Sonnenfinsteris durch die Teleskope mitverfolgt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass das Wetter mitspielt und keine Wolken den Blick ins Weltall verdecken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft