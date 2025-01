Stand: 04.01.2025 16:19 Uhr Wilhelmshaven: Feuerwehr sucht eine Stunde nach Rauchmelder

Ein piepsender Rauchmelder hat am Freitag die Feuerwehr in Wilhelmshaven beschäftigt. Wie die Stadt am Samstag mitteilte, suchten die Einsatzkräfte am späten Abend rund eine Stunde nach dem Gerät. Das eindringliche Piepsen aus einem teilweise unbewohnten Mehrfamilienhaus sei von außen gut zu hören gewesen. Die Suche wurde den Angaben zufolge aber dadurch erschwert, dass sich das Gebäude im Umbau befindet und die dort lebenden Menschen zum Teil schwer zu kontaktieren waren. Schließlich sei der Rauchmelder gut versteckt unter mehreren Baumaterialien gefunden worden.

