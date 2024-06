Stand: 17.06.2024 14:47 Uhr Wilhelmshaven: Deichbrücke öffnet wieder für Schiffsverkehr

Ab sofort können Freizeitkapitäne und die Berufsschifffahrt die Deichbrücke an Werktagen wieder passieren. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Wilhelmshaven am Montag mit. Demnach öffnet die Deichbrücke bis auf weiteres montags bis freitags jeweils von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Samstags und sonntags findet keine Öffnung statt. Die frisch sanierte Brücke war Mitte Mai zurück an ihren Platz über dem Ems-Jade-Kanal gebracht worden. Für den Straßenverkehr ist sie zwar noch nicht wieder freigegeben, aber zumindest für den Schiffsverkehr wird die Brücke wieder regelmäßig geöffnet – wegen der laufenden Bauarbeiten allerdings nur im Notbetrieb. Damit werde ermöglicht, dass sich die Arbeiten vor Ort nicht unnötig verlängern und trotzdem Schiffe vom Kanal in den Großen Hafen oder umgekehrt gelangen können, so Stadtsprecherin Julia Muth. Wer mit seinem Boot die Deichbrücke passieren möchte, muss sich vorher wie gewohnt bei den Brückenwärtern unter der Telefonnummer (04421) 433 00 anmelden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min