Stand: 27.04.2023 21:35 Uhr Wilhelmshaven: Angeleinter Hund beißt 14-Jährigen ins Bein

Ein 14-Jähriger ist von einem angeleinten Hund in den Unterschenkel gebissen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der Vorfall bereits am Dienstag in Wilhelmshaven ereignet haben. Demnach war der Jugendliche in Begleitung seines 16-jährigen Freundes unterwegs, als der Hund zunächst beide attackierte. Obwohl eine etwa 50 Jahre alte Frau das Tier an der Leine hatte, biss es dem 14-Jährigen ins Bein. Die Besitzerin habe zwar kurz mit den Jugendlichen gesprochen, sei dann aber weiter gegangen und somit bislang unerkannt geblieben, erklärte die Polizei. Die Beamten fordern die Frau nun auf, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen werden zudem gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer (04421) 94 20 in Verbindung zu setzen.

