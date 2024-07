Wilhelmshaven: 250.000 Gäste feiern das "Wochenende an der Jade" Stand: 07.07.2024 19:00 Uhr Rund 250.000 Gäste habe nach Auskunft der Veranstalter das viertägige "Wochenende an der Jade" in Wilhelmshaven besucht. Das viertägige Fest verlief ohne größere Zwischenfälle.

Kritisch sei es lediglich am Samstag geworden, als ein Sturm über den Jadebusen fegte, teilten die Organisatoren am Sonntag mit. Einige Fahrgeschäfte mussten demnach zeitweise den Betrieb einstellen, ein Konzert auf der Südstrandbühne sei abgesagt worden. Marine und Bundeswehr freuten sich an allen vier Tagen über fast 25.000 Besucher in ihren Zelten auf der Wiesbadenbrücke, und die Fregatte Rheinland-Pfalz ließen sich noch einmal 5.000 Gäste beim Open Ship vom Bordpersonal zeigen und erklären.

Ursprünglich 300.000 Gäste erwartet

Die Konzerte und Bühnenprogramme beim "Wochenende an der Jade" waren kostenfrei, das Viertelfinal-Spiel Deutschland - Spanien wurde auf einer Großbildleinwand übertragen. Im Vorfeld hatten die Organisatoren bei dem Hafenfest rund 300.000 Gäste erwartet. Das Wochenende an der Jade soll am Sonntag mit einem großen Abschlussfeuerwerk ab 23 Uhr enden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 04.07.2024 | 19:30 Uhr