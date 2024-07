Stand: 01.07.2024 11:58 Uhr Wildunfall mit Reh: Zwei Rennradfahrer schwer verletzt

Zwei Rennradfahrer sind am Sonntagmittag im Landkreis Rotenburg bei einem Wildunfall schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren laut Polizei auf der Landesstraße 132 bei Bülstedt unterwegs, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn sprang. Die beiden 56 Jahre alten Radsportler konnten dem Tier nicht mehr ausweichen. Sie stürzten ungebremst auf die Straße. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei verletzten sich dadurch beide schwer am Kopf und am Oberkörper. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min