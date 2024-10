Stand: 12.10.2024 10:20 Uhr Wiederholtes Fahren ohne Erlaubnis: Mann ist sein Auto los

Ein 47-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Cloppenburg ohne gültigen Führerschein am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielten Beamte den Mann am Donnerstag in Garrel an. Bei der Kontrolle konnte er demnach nicht nur keine Fahrerlaubnis vorlegen, sondern hatte auch gestohlene Kennzeichen am Wagen. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und leiteten Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein. Der 47-Jährige war den Beamten bereits bekannt - er war in der Vergangenheit mehrmals durch Fahrten ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

