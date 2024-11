Stand: 04.11.2024 13:36 Uhr Wichtige Weser-Brücke in Bremen monatelang gesperrt

Die älteste Weserbrücke in Bremen ist ab heute wegen Sanierungsarbeiten mehrere Monate gesperrt. Mindestens bis Februar können Autos, Busse, Straßenbahnen, Radfahrer und Fußgänger die Bürgermeister-Smidt-Brücke nicht benutzen. Die Brücke verbindet Altstadt und Neustadt und wird normalerweise von 15.000 Autos am Tag überquert. Die müssen jetzt auf andere Brücken ausweichen. Für Busse und Straßenbahnen gibt es Umleitungen, teilte die Verkehrsgesellschaft BSAG mit. Statiker hatten Ende 2023 ein Sicherheitsproblem an der Brücke festgestellt. Sie wurde dann vorläufig stabilisiert, indem Gewichte angebracht wurden. Jetzt stehen größere Reparaturen an.

