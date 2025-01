Stand: 20.01.2025 10:32 Uhr Alkohol am Steuer: Frau stürzt mit Auto in einen Fluss

In der Nacht auf Sonntag ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin in Westerstede (Landkreis Ammerland) mit ihrem Auto über einen öffentlichen Parkplatz in den Fluss Ollenbäke gefahren. Wie die Polizei mitteilte, blieb die 28-Jährige blieb unverletzt. Sie befreite sich selbständig aus dem Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde allerdings erheblich beschädigt. Als die Polizei eintraf, gab die Frau zu, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem ist die 28-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Das Auto musste derweil aufwendig mit einem Kran aus dem Kanal geborgen werden.

