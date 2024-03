Stand: 22.03.2024 14:55 Uhr Weserfähre Nordenham-Bremerhaven nimmt Betrieb wieder auf

Die Weserfähre zwischen Nordenham (Landkreis Wesermarsch) und Bremerhaven nimmt am Samstag wieder ihren Betrieb auf. Das teilte die Fährgesellschaft auf ihrer Internetseite mit. Die Sanierungsarbeiten an den Fähranlegern in Blexen und gegenüber in Bremerhaven konnten pünktlich abgeschlossen werden. Dafür wurden neuen Stahldalben in den Wesergrund gesetzt, an denen die Anleger befestigt sind. Die einmonatige Zwangspause im Fährbetrieb war nötig geworden, weil die 25 Jahre alten Dalben ausgetauscht werden mussten. Fußgänger können am Freitag noch den Ersatzverkehr mit Bussen nutzen. Diese fahren stündlich durch den Wesertunnel. Für Autofahrer bedeutete der Ausfall der Fähre in den zurückliegenden Wochen Umwege von bis zu 40 Kilometern. Mit den Fährschiffen "Bremerhaven" und "Nordenham" werden täglich mehr als 2.300 Passagiere und 700 Fahrzeuge über die Weser transportiert.

