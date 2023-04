Stand: 19.04.2023 10:17 Uhr Werftquartier: Neuer Stadtteil entsteht in Bremerhaven

Die Pläne für ein neues Stadtviertel in Bremerhaven nehmen konkretere Züge an. Mehr als 142 Millionen Euro wollen das Land Bremen und die Stadt Bremerhaven in den kommenden Jahren in den geplanten Stadtteil am Fischereihafen investieren. Darauf haben sich am Dienstag Senat und Magistrat geeinigt. Land und Stadt teilen sich die Kosten. Zusätzliches Geld soll aus dem Bremer Klimaschutzfonds, aus Fördermitteln der EU, vom Bund und von privaten Investoren kommen. Neben Wohnungen für rund 6.000 Menschen sollen auch Büros und Gastronomie entstehen. Geplant sind unter anderem zwei Fußgänger- und Fahrradbrücken. Mit wenigen Autos und neuer Bauweise soll das Viertel besonders nachhaltig werden, sagte Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD).

