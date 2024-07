Stand: 04.07.2024 13:18 Uhr Weniger Fähren nach Wangerooge - in der Ferienzeit

Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge (SIW) schränkt bis zum 19. Juli den Fahrplan der Fähren und der Inselbahn ein. Damit fahren auch um den Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am 8. Juli weniger Fähren zur beliebten Nordseeinsel Wangerooge. Die Inselbahn bringt die Passagiere der Fähre in den Ort. Urlauberinnen und Urlauber können auf die Schnellfähre "Watt-Sprinter" umsteigen oder auf die Inselflieger, dies kostet allerdings mehr. Der Ersatzfahrplan wurde nach Angaben der SIW eingerichtet, weil krankheitsbedingt Lokführer für die Inselbahn fehlen. Unter der Woche müssen Insulaner und Reisende teils mit nur zwei Fähren pro Tag in jede Richtung Vorlieb nehmen - normalerweise fahren drei bis vier. Nur an den beiden Wochenenden in diesem Zeitraum ändert sich nichts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.07.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr