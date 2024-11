Stand: 15.11.2024 09:37 Uhr Wangerland plant Millionenhilfe für Touristikbetrieb

Die Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) will ihrer Tochtergesellschaft Wangerland Touristik GmbH 1,1 Millionen Euro als Darlehen zur Verfügung stellen. Damit soll die Wangerland Touristik GmbH finanziell handlungsfähig bleiben, so Bürgermeister Mario Szlezak (parteilos). Hintergrund seien die gestiegenen Baukosten des neuen Thalasso-Meeres-Spa in Horumersiel. Die Kosten waren demnach von geplanten 8,8 Millionen Euro auf rund 23 Millionen Euro gestiegen. Derzeit laufe eine umfangreiche Baukostenprüfung. Die Wangerland Touristik GmbH könnte im kommenden Jahr aber noch weitere finanzielle Hilfen von bis zu drei Millionen benötigen. Der Kredit sei aber durch einen möglichen Grundstücksverkauf abgesichert, so Szlezak. Am Montag entscheidet die Gesellschafterversammlung der Wangerland Touristik GmbH über das Darlehen.

