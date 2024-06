Stand: 30.06.2024 17:16 Uhr Wachmann von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt

In Bremen ist in der Nacht zu Sonntag ein Wachmann überfallen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 44-Jährige auf einem Rundgang über eine Baustelle in der Bremer Altstadt, als er von hinten angegriffen wurde. Der Mann habe einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen und das Bewusstsein verloren, so die Polizei. Als der Wachmann wieder aufwachte, fehlten den Angaben zufolge sein Handy und sein Schlüsselbund. Der 44-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Sie bittet Zeugen, die zur Tatzeit gegen 2.30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle in der Ansgaritorstraße gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.06.2024 | 16:00 Uhr