Stand: 30.01.2025 15:12 Uhr "WATT schwarz-weiß" - Fotoschau im Wattenmeer-Besucherzentrum

Das Wattenmeer Besucherzentrum in Wilhelmshaven zeigt ab Sonntag eine Ausstellung des Berliner Fotografen Uwe Wohlmacher. Sie heißt "WATT - schwarz-weiß" und dokumentiert in 36 großformatigen Fotos den Lebensraum Wattenmeer. Es sind die Muster im Wattboden, geschwungene Linien, wie sie das Meer zurückgelassen hat, die Uwe Wohlmacher - in Wilhelmshaven geboren und aufgewachsen - faszinieren. Für ihn sind es Momentaufnahmen aus einem Lebensraum, der sich ständig verändert. Dabei hat er das Watt tagsüber, aber auch im Mondschein fotografiert, immer wieder an neuen Orten, darunter in Wilhelmshaven, Butjadingen, Schillig und Dangast. Wohlmacher zeigt, dass das Watt mit all seinen Formen und Strukturen nie gleich aussieht. Deshalb schwarz-weiß Fotos - Farbe, so sagt der Fotograf, würde hier nur ablenken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.02.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fotografie