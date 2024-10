Stand: 29.10.2024 12:05 Uhr Vor Kneipe gestohlene Kapitänsstatue ist wieder aufgetaucht

Die in der Nacht zu Sonntag in Cuxhaven-Duhnen vor einer Kneipe entwendete Kapitänsstatue ist wieder aufgetaucht. Laut Polizei saß sie am Sonntagnachmittag auf einer Bank auf einem nahegelegenen Deich. Nun sitze sie wieder auf der Bank vor der Kneipe. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben, nachdem in Sozialen Medien nach dem Kapitän gesucht worden war. Wer die Statue umgesetzt hat, sei unklar. Die Beamten gehen aber von einem harmlosen Streich aus. Die Statue ist den Angaben zufolge etwa 30 Kilogramm schwer und sitzt bereits seit mehreren Jahren auf der Bank vor der Kneipe. Kurz nach dem Bekanntwerden des Diebstahls hatten sich einige Gäste sofort auf die Suche nach der Statue gemacht.

VIDEO: Cuxhaven: Gestohlene Kapitänsstatue ist wieder aufgetaucht (1 Min)

