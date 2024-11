Stand: 15.11.2024 09:11 Uhr Von Norderney aufs Festland: Wolf riss Schaf bei Friederikensiel

Die Spur des im Sommer auf Norderney gesichteten Wolfs führt aufs Festland. Wie nun bekannt wurde, hat das Raubtier im Juli ein Schaf bei Friederikensiel (Landkreis Friesland) gerissen. Das ergab eine DNA-Analyse, wie Benedikt Wiggering, Experte der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, mitteilte. Ende Juni war das Raubtier noch auf der Nordseeinsel nachgewiesen worden. Zwischen Norderney und dem Ort des Risses in Friederikensiel liegen laut Nationalparkverwaltung rund 40 Kilometer Luftlinie. Das Tier dürfte bei Ebbe aufs Festland gelaufen sein. Die lange Strecke sei für Wölfe üblich, sagte Wiggering. Auf der Suche nach einem neuen Revier könnten Jungwölfe bis zu 80 Kilometer am Tag laufen. "Dann ist es nicht so ungewöhnlich, dass ein Tier in ein Gebiet geht und dann wieder verschwindet. Das sind Erkundungsgänge", sagte der Experte. Seit dem 19. August sei es "extrem still auf Norderney" - das Monitoring laufe unverändert weiter. Zuerst hatte die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

