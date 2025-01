Von Mitschülerinnen angegriffen: 14-Jährige schwer verletzt Stand: 28.01.2025 12:47 Uhr An der Oberschule Sande (Landkreis Friesland) soll es zum wiederholten Mal zu Gewalt unter Schülerinnen gekommen sein. Eine 14-Jährige liegt laut Polizei mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Zwei Mädchengruppen seien aufeinander losgegangen. Den Beamten liegen den Angaben zufolge Anzeigen von beiden Gruppen wegen Körperverletzung vor. Eine 14-Jährige wurde am Donnerstag so schwer verletzt, dass sie mit einer Hirnblutung und Blutergüssen in der Lunge im Krankenhaus liegt. Sie müsse sogar beatmet werden, sagte die Mutter dem NDR Niedersachsen.

Offenbar Bedrohung im Klassen-Chat

Die Mutter beschuldigte eine Gruppe von bis zu 15 Mädchen: Die Mitschülerinnen hätten ihre Tochter aus Rache auf dem Schulhof schwer misshandelt. Die 14-Jährige hatte zuvor bei der Polizei ausgesagt, dass die anderen Mädchen einer Lehrerin in einem Klassen-Chat mit dem Tode gedroht hätten. Außerdem hätten sie IS-Videos geteilt. Die "Nordwest-Zeitung" hatte zuerst über den Fall an der Oberschule berichtet.

Mädchengruppe schon vorher auffällig

Die Mädchen seien schon mehrfach vom Unterricht suspendiert worden. Die Schule unternehme zu wenig, sagte die Mutter der schwerverletzten 14-Jährigen. Sie und eine weitere Mutter wollen ihre Töchter jetzt von der Schule nehmen. Die Polizei ermittelt. Die Oberschule will sich zu dem Fall nicht äußern und verweist auf die Landesschulbehörde. Die Behörde beruft sich auf den Datenschutz und will den Fall aufarbeiten.

