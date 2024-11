Stand: 22.11.2024 15:00 Uhr Bad Zwischenahn: Vier Menschen bei schwerem Unfall verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Nach Polizeiangaben kam im Ortsteil Rostrup ein 20-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Mitfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Der 20-jährige Autofahrer sowie zwei seiner Mitfahrer wurden aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzt, so die Polizei. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.11.2024 | 06:30 Uhr