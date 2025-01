Verteidigungsminister Pistorius besucht Marineflieger in Nordholz Stand: 10.01.2025 10:35 Uhr Verteidigungsminister Pistorius besucht heute das Marinefliegerkommando in Nordholz im Landkreis Cuxhaven. Auf dem Stützpunkt will er sich einen Einblick über die Transformation der "fliegenden Flotte" verschaffen.

Nach seiner Ankunft soll Boris Pistorius (SPD) laut Marine zunächst mit Soldaten und Soldatinnen ins Gespräch kommen. Informiert werden soll der Verteidigungsminister demnach im Rahmen seines Besuches über die Einführung eines Mehrzweckhubschraubers sowie über geplante Umstelllungen bei einem Seefernaufklärer und bei einem Bordhubschrauber.

Neue Waffensysteme: Infrastruktur muss sich verändern

Videos 1 Min Nordholz: Abschied von Transporthubschrauber "Sea King" Der Marinehubschrauber ist seit 1975 im Einsatz. Seinen letzten Flug hat er von Warnemünde aus absolviert. (16.08.2024) 1 Min

In vertraulicher Runde soll es zudem darum gehen, inwiefern die Infrastruktur am Standort in Nordholz für neue Waffensysteme verändert werden muss. In Nordholz sind Flugzeuge und Hubschrauber des Marinefliegerkommandos stationiert. Für das Marinefliegerkommando arbeiten rund 2.500 Bundeswehrangehörige - ihm unterstehen die Seeluftstreitkräfte der Bundeswehr. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Überwachung großer Seeräume sowie die Seekriegsführung aus der Luft.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 10.01.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr