Stand: 10.12.2024 14:09 Uhr Versuchter Totschlag in Cuxhaven: Zwei Männer verhaftet

Die Polizei hat in Cuxhaven zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, einen 56-jährigen Mann zu töten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 24- und 21-jährigen Männer bereits im Oktober den Mann angegriffen und schwer verletzt. Zunächst gingen die Ermittler von einer schweren Körperverletzung aus, inzwischen ermittle die Polizei aber wegen versuchten Totschlags, so ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat werden noch ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Bereits am Donnerstag kam der 24-Jährige ins Gefängnis. Der Haftbefehl des 21-Jährigen wurde gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.